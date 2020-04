Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette annonce fracassante sur l'avenir de Frank McCourt !

Publié le 8 avril 2020 à 3h30 par A.M.

Alors que certains supporters de l'OM craignent un départ de Frank McCourt compte tenu de la situation actuelle, Mohame Bouhafsi est formel. L'hommes d'affaires américain n'a pas prévu de partir pour le moment.

En octobre 2016, l'Olympique de Marseille passait officiellement entre les mains de Frank McCourt. L'hommes d'affaires américain a effectivement racheté le club phocéen. Mais après des débuts prometteurs, l'OM a connu une période plus délicate avec notamment plusieurs échecs pour une qualification en Ligue des Champions. Et si cette saison semble être la bonne, les finances du club sont tout de même dans le rouge au point que l'UEFA a récemment rappelé à l'ordre l'OM avant de reporter ses décisions dans le cadre du fair-play financier. Par conséquent, Frank McCourt pourrait bien se lasser de cette situation et céder à la tentation d'une vente. Mais Mohamed Bouhafsi, journaliste RMC Sport , tord le cou à cette hypothèse.

Pas de départ au programme pour McCourt