Mercato - PSG : Icardi va faire une victime colossale en interne !

Publié le 8 avril 2020 à 3h15 par A.M.

Alors que la presse italienne assure que le PSG songe à lever l'option d'achat pour Mauro Icardi, cela mettrait fin aux discussions concernant l'avenir d'Edinson Cavani. Explications.

L'avenir de Mauro Icardi a pris une nouvelle tournure. En effet, ce mardi, le Corriere dello Sport assure que le Paris Saint-Germain a finalement décidé de lever l'option d'achat de l'attaquant argentin estimée à 70M€. Ces dernières semaines, la tendance s'était pour inversée compte tenu de la situation du natif de Rosario qui a perdu sa place de titulaire à la pointe de l'attaque du PSG. Mais visiblement, cela n'aurait pas découragé le club de la capitale. Et cela pourrait avoir des conséquences sur le mercato.

Icardi pourrait entériner le départ de Cavani

En effet, si jamais le PSG décide de lâcher 70M€ pour s'offrir Mauro Icardi, cela scellera définitivement l'avenir d'Edinson Cavani. En fin de contrat à l'issue de la saison, le Matador était déjà passé proche de rejoindre l'Atlético de Madrid cet hiver, et si le PSG conserve Mauro Icardi, Leonardo au encore moins d'intérêt de prolonger l'Uruguayen. D'un point de vue sportif et d'un point de vue financier, cela n'aurait plus de sens. Autrement dit, le buteur argentin pourrait bien entériner l'avenir d'Edinson Cavani.