Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un premier renfort déjà confirmé pour cet été ?

Publié le 8 avril 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Prêté à l’OM par Villarreal cette saison, Alvaro Gonzalez a lâché un nouvel indice de taille sur son avenir l’été prochain !

« Je vais rester à Marseille. Nous avons convenu d'une clause de réussite en parlant avec le club. Je suis content à l'OM, la direction est contente de moi. Donc je crois qu'il n'y aura aucune difficulté puisqu'on est d'accord tous les deux pour que je poursuive l'année prochaine », avait annoncé Alvaro Gonzalez début mars, laissant donc clairement entendre qu’il resterait à l’OM la saison prochaine. Et le défenseur central espagnol, actuellement prêté par Villarreal, semble très confiant quant à son transfert définitif vers l’OM cet été.

Alvaro « se queda » ?