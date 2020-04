Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : Et si le Real Madrid attendait 2021 pour son duo d’attaque XXL ?

Publié le 10 avril 2020 à 7h30 par La rédaction

Le Real Madrid pourrait bien viser juin 2021 pour sa révolution offensive. Explication.

Depuis plusieurs mois, il apparaît clair que le Real Madrid a adopté la stratégie d’attendre juin 2021 pour lancer son offensive sur Kylian Mbappe, qui n’aura alors plus qu’un an de contrat. Mais cette stratégie d’attente pourrait aussi valoir pour l’autre objectif XXL du Real en attaque : Erling Haaland, l’avant-centre prodige du Borussia Dortmund.

Pas de départ cet été pour Haaland ?