Mercato - PSG : Un énorme coup se profile pour Leonardo !

Publié le 10 avril 2020 à 5h30 par T.M.

Pas décidé à prolonger à Chelsea, Willian sera libre cet été. Intéressé, Leonardo serait idéalement placé pour l’attirer au PSG.

La crise financière causée par le coronavirus va causer de gros changements dans le monde du football. Et cela va commencer dès cet été avec le marché des transferts. Désormais, cela pourrait être compliqué de réaliser des transferts XXL, il pourrait falloir se tourner vers des dossiers à moindre coûté et Leonardo aurait anticipé cela. Comme Le 10 Sport vous l’a révélé, le directeur sportif du PSG a coché le nom de Willian, en fin de contrat à Chelsea. Une prolongation de contrat étant loin, le Brésilien sera disponible pour 0€ cet été. En affaire en or dont le PSG pourrait bien profiter.

Le PSG favori ?