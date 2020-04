Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une bataille entre Mourinho, Klopp et Zidane pour une révélation ?

Publié le 10 avril 2020 à 6h00 par Th.B.

Pour le prochain mercato, le Real Madrid se pencherait sur le profil de Boubakary Soumaré, mais devrait se frotter à la concurrence de Tottenham et de Liverpool.

Comme le 10 Sport vous le révélait en exclusivité le 3 et 8 avril dernier, le Real Madrid et Tottenham suivent l’évolution de la situation de Boubakary Soumaré au LOSC. Le jeune milieu de terrain de 21 ans semble plaire à un bon nombre d’écuries européennes en dehors des Merengue et des Spurs . Et Liverpool s’inviterait à la fête pour Soumaré en marge du prochain mercato.

Soumaré surveillé de près par Liverpool