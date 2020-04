Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Jadon Sancho ouvrirait la porte à…

10 avril 2020

Aujourd’hui au Borussia Dortmund, Jadon Sancho est un joueur très courtisé. Et le Britannique afficherait visiblement une préférence pour son avenir…

A 20 ans, Jadon Sancho a confirmé cette saison toute l’étendue de son talent. De quoi faire le bonheur du Borussia Dortmund, mais cela pourrait ne pas durer. En effet, les cadors européens se presseraient pour la pépite britannique. Au PSG, on aurait coché le nom de Sancho pour assurer la succession de Neymar et Mbappé, mais la liste des prétendants serait longue. Le Real Madrid, le FC Barcelone ou Liverpool seraient sur les rangs sur l’ancienne pépite de Manchester City. Toutefois, Sancho pourrait finalement faire son retour à Manchester.

Direction Manchester United ?