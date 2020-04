Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un duel à 100M€ pour le successeur annoncé de Thiago Silva ?

Publié le 10 avril 2020 à 18h15 par A.D.

Le PSG et Manchester United seraient prêts à frapper fort pour le recrutement de Kalidou Koulibaly. Toutefois, Leonardo et Ole Gunnar Solskjaer n'auraient pas l'intention de dépenser plus de 100M€ pour le défenseur du Napoli.

En fin de contrat à l'issue de la saison, Thiago Silva serait de plus en plus proche de quitter le PSG. Pour le remplacer, Leonardo pourrait se jeter sur le défenseur sénégalais du Napoli, Kalidou Koulibaly, lors du prochain mercato estival. Alors que Manchester United souhaiteraient également s'attacher les services de l'ancien de Metz, Leonardo et Ole Gunnar Solskjaer auraient décidé de ne pas aller au-delà d'une certaine somme pour recruter Koulibaly.

Leonardo prêt à mettre 100M€ maximum pour Kalidou Koulibaly ?