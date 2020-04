Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour Leonardo dans le dossier Donnarumma ?

Publié le 10 avril 2020 à 15h45 par A.D.

Passé par le Milan AC, Leonardo voudrait attirer Gianluigi Donnarumma vers le PSG. En fin de contrat à l'issue de la saison 2020-2021, le portier italien serait toujours loin d'une prolongation avec son club de coeur.

Partira, ne partira pas ? L'avenir de Gianluigi Donnarumma serait de plus en plus incertain. En fin de contrat à l'issue de la saison prochaine, le gardien du Milan AC pourrait faire ses valises lors de la prochaine fenêtre de transferts pour ne pas être cédé gratuitement dans un peu plus d'un an. Une information qui n'aurait pas échappé à Leonardo, actuel directeur sportif du PSG et ancien du club rossonero. Alors qu'une prolongation de contrat serait toutefois à l'étude depuis de longues semaines, Gianluigi Donnarumma et le Milan AC auraient toujours de grosses difficultés à s'entendre.

Aucun pas en avant pour la prolongation de Donnarumma ?