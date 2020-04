Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo se dirige vers un échec pour l'un de ses chouchous...

Publié le 10 avril 2020 à 13h45 par La rédaction

Pisté par le PSG, Sandro Tonali pourrait finalement s’engager avec le Milan AC dans les prochains jours. Leonardo serait bien dépassé dans ce dossier. Explications.

De retour au Paris Saint-Germain l’été dernier, Leonardo compte bien faire jouer ses contacts et son expérience pour frapper un gros coup lors du prochain mercato estival. Ainsi, le directeur sportif du PSG aurait décidé de jeter son dévolu sur des joueurs d’un championnat qu’il connait très bien : la Serie A. Les performances de Sandro Tonali auraient notamment tapé dans l’œil de nombreux clubs et aux dernières nouvelles, Leonardo serait bien loin de boucler l’affaire...

Tonali vers le Milan AC !