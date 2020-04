Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pogba pourrait chambouler les plans de Leonardo dans ce dossier à 100M€ !

Publié le 10 avril 2020 à 20h45 par D.M.

Paul Pogba aurait de grandes chances de quitter Manchester United. Et pour le remplacer le club mancunien aurait jeté son dévolu sur Sergej Milinkovic-Savic également surveillé par le PSG.

Paul Pogba devrait être l’une des attractions du prochain mercato. Proche d’un départ l’été dernier, le milieu de terrain pourrait bel et bien quitter Manchester United cette fois-ci. Le PSG, la Juventus ou encore le Real Madrid seraient à l'affût et seraient prêts à lancer les grandes manœuvres sur ce dossier. A Manchester, on se préparerait déjà au départ de Paul Pogba et les Red Devils auraient d’ores et déjà identifié son remplaçant pour la saison prochaine.

Milinkovic-Savic pour remplacer Pogba