Mercato - Real Madrid : Le deal Pogba prendra forcément cette forme…

Publié le 8 avril 2020 à 23h00 par La rédaction

Les nouvelles révélations de Marca aujourd’hui tendent à confirmer que le Real Madrid ne fait pas de Pogba une priorité, et qu’il faudra un cas particulier pour que l’affaire se fasse.

Dans son édition du jour, le quotidien sportif espagnol Marca confirme les dernières révélations au sujet de Pogba à savoir que le milieu de terrain français avait toujours comme priorité de signer au Real Madrid en fin de saison. Marca ajoute cependant que le deal ne serait pas possible sans une baisse des émoluments du joueur, le club merengue n’étant pas en mesure d’offrir à Pogba le salaire qu’il touche à Manchester United, à savoir 19M€ annuel.

A moins d’un échange avec Gareth Bale…

Ces informations confirment ce que le10sport.com avait analysé hier, à savoir que le deal Pogba serait freiné par le fait que le Real avait comme priorité la signature d’un duo offensif XXL (Haaland-Mbappe) et qu’en conséquence, il risquait de ne pas avoir la liquidité pour signer en plus Pogba. Mais elles permettent aussi d’aller plus loin : cela confirme qu’en fait, le milieu de terrain français n’est pas réellement une priorité pour Madrid. A moins de la mise en place d’un échange avec Gareth Bale, qui dispose à peu près du même salaire et dont le prix permettrait de limiter la sortie de cash en transfert pour Pogba, le Français aura très peu de chances de rejoindre le Real. Or Gareth Bale veut aller au bout de son contrat avec Madrid…