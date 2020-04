Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Comment Laurent Blanc a retardé l’arrivée de Kylian Mbappé…

Publié le 10 avril 2020 à 21h45 par T.M.

En 2017, Kylian Mbappé a posé ses valises au PSG. Toutefois, le joyau français aurait pu débarquer quelques mois auparavant sans Laurent Blanc. Explications.

Après avoir frappé fort avec l’arrivée de Neymar, l’Emir du Qatar n’a pas voulu s’arrêter là. Ce vendredi, une source proche du PSG révèle à L’Equipe qu’il avait ensuite mis la pression pour Kylian Mbappé. Malgré les risques encourus face au fair-play financier, la direction parisienne s’est finalement activée pour attirer le joyau français. Depuis 2017, Mbappé fait ainsi le bonheur du PSG. Néanmoins, cela faisait déjà plusieurs années que le club de la capitale était intéressé par l’attaquant. Et dès 2015, des discussions se tenaient déjà avec l’AS Monaco…

« Il a eu peur de se retrouver en concurrence »