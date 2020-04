Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros couac pour Leonardo se profile avec Icardi !

Publié le 10 avril 2020 à 21h15 par Th.B.

Alors que Mauro Icardi serait nostalgique de la vie italienne, Leonardo aurait arrêté sa décision quant à l’avenir de l’attaquant. Le directeur sportif du PSG tiendrait le joueur en haute estime et compterait lever l’option d’achat fixée par l’Inter dans le prêt.

Il y aura eu deux versions de Mauro Icardi au PSG. Celle avant la trêve hivernale au cours de laquelle il empilait but sur but, et celle plus récente durant laquelle il a connu un coup de mou et a même été relégué au rôle de doublure d’Edinson Cavani alors qu’il était jusqu’ici indiscutable. Néanmoins, le PSG ne semblerait pas avoir l’intention de laisser filer son attaquant prêté par l’Inter pour le reste de la saison.

Le PSG désireux de conserver Icardi, mais…