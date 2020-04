Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauro Icardi aurait pris une grande décision pour son avenir !

Publié le 10 avril 2020 à 17h45 par Th.B.

Le PSG semblerait à présent enclin à l’idée de conserver Mauro Icardi outre la période de son prêt convenu avec l’Inter. L’attaquant argentin aurait d’autres plans en tête concernant la suite des opérations.

Après avoir rencontré des problèmes en interne avec les dirigeants de l’Inter la saison passée, Mauro Icardi a quitté le club lombard sous la forme d’un prêt avec option d’achat non obligatoire pour rejoindre le PSG. Globalement satisfaite des performances de l’Argentin à Paris cette saison, la direction sportive du PSG aurait l’intention de s’aligner sur les 70M€ en question et ainsi, de lever l’option d’achat du joueur fixée par l’Inter. Bien qu’il se sentirait bien au PSG, Mauro Icardi n’aurait pas spécialement envie d’y rester outre sa période de prêt.

L’Italie manquerait à Icardi