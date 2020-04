Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Énorme rebondissement dans le dossier David Alaba ?

Publié le 10 avril 2020 à 21h00 par D.M.

Annoncé proche d'un départ lors du prochain mercato, David Alaba aurait finalement trouvé un accord avec le Bayern Munich pour prolonger son contrat.

« Si je veux aller dans une autre ville comme Madrid ou à Barcelone ? Oui. Je ne sais pas si ce sera pendant ou après ma carrière. Mais je peux certainement l’imaginer » déclarait récemment David Alaba à GQ Allemagne . Sous contrat avec le Bayern Munich jusqu’en juin 2021, l’international autrichien ne serait pas insensible aux appels du FC Barcelone et du Real Madrid. D’autant plus que Bild annonçait le 27 mars dernier que David Alaba aurait pris la décision de quitter le club bavarois car il souhaiterait évoluer au milieu de terrain. Mais le même quotidien allemand révèle ce vendredi une information contradictoire.

Vers une prolongation pour Alaba