Mercato - PSG : Zidane pourrait ruiner les espoirs de Leonardo dans ce dossier brûlant !

Publié le 12 avril 2020 à 7h45 par B.C.

Grand espoir du PSG, Tanguy Kouassi n'a toujours pas signé son contrat pro tandis que plusieurs clubs sont à l'affût. Et alors que Zinedine Zidane souhaiterait récupérer Dayot Upamecano, cela pourrait inciter Leipzig à accélérer avec le titi parisien.

Malgré la multitude de stars au PSG, Tanguy Kouassi est parvenu à tirer son épingle du jeu cette saison. Grâce à sa polyvalence, le joueur de 17 ans est apparu à 15 reprises sous le maillot parisien et apparaît comme l'une des belles surprises de la saison. Cependant, Tanguy Kouassi n'a toujours pas signé son contrat professionnel avec le PSG et sera donc libre de s'engager dans le club de son choix cet été. Cela n'est pas passé inaperçu sur le marché puisque le FC Barcelone ou encore Leipzig suivraient de près sa situation, et le club allemand pourrait être tenté de s'accélérer... à cause de Zinedine Zidane.

Leipzig songe à Kouassi pour remplacer Upamecano