Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane bien décidé à doubler le Barça pour cette pépite française !

Publié le 11 avril 2020 à 22h00 par B.C.

Alors que le FC Barcelone aurait coché son nom pour se renforcer, Dayot Upamecano devrait faire l'objet d'une offensive du Real Madrid cet été.

Dernièrement, Dayot Upamecano a été annoncé dans le viseur du FC Barcelone, mais les Blaugrana ne seraient pas les seuls séduits par les prestations du défenseur français. En effet, le Real Madrid aurait également coché le nom d'Upamecano pour se renforcer au cours du prochain mercato. Il faut dire que Nacho Fernandez et d'Eder Militao ne donnent pas entière satisfaction à Zinedine Zidane, et cela inciterait l'entraîneur merengue à rapidement passer à l'action.

Zidane serait déterminé pour Upamecano