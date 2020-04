Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme condition fixée pour le départ de Neymar ?

Publié le 12 avril 2020 à 4h00 par A.M.

Toujours annoncé dans le viseur du FC Barcelone, Neymar n'aurait toutefois aucun intérêt à partir tant que le PSG n'a pas remporté la Ligue des Champions comme l'explique le journaliste brésilien Arnaldo Ribeiro.

Durant l'été 2017, quelques mois après l'humiliante remontada vécue contre le FC Barcelone, le PSG décidé de se venger et de prouver à l'Europe que le projet QSI n'est pas mort. Et de quelle manière ! Le club de la capitale n'a pas hésité à faire sauter la clause libératoire présente dans le contrat de Neymar et s'élevant à 222M€. Cela paraissait impensable, mais le PSG l'a fait. Le Brésilien débarquait donc dans la peau du grand leader censé faire passer un cap aux Parisiens en Ligue des Champions. Mais jusque-là, cela n'a pas été le cas. Pire encore, Neymar a voulu partir l'été dernier pour retourner au Barça. Et cet été encore les rumeurs sont importantes, les Catalans ayant visiblement fait du numéro 10 du PSG leur priorité. Toutefois, pour Arnaldo Ribeiro, journaliste brésilien, l'ancien joueur de Santos a une dette envers le club francilien.

«Si le PSG gagnait la Ligue des Champions...»