Mercato - Barcelone : Messi doit-il finir sa carrière au Barça ?

Publié le 11 avril 2020 à 8h00 par La rédaction

Depuis quelques mois, l'avenir de Lionel Messi fait beaucoup parler. Mais selon vous, l'international argentin doit-il finir sa carrière au FC Barcelone ou relever un défi ailleurs avant la fin de sa carrière ? C'est notre sondage du jour !

Jamais l'avenir de Lionel Messi n'aura autant fait parler. Alors que sa fin de carrière semblait s'inscrire au FC Barcelone, de nombreuses indications laissent penser que La Pulga pourrait finalement quitter la Catalogne avant sa retraite. En effet, suite à plusieurs révélations des médias italiens ces derniers mois, l'ancien président de l'Inter Milan Massimo Moratti a récemment expliqué qu'une arrivée de Messi chez les Nerazzurri était loin d'être impossible : « Messi à l'Inter n'est pas un rêve interdit, la situation actuelle change tout ! ». Une sortie qui n'a fait qu'alimenter les rumeurs, et qui a obligé le joueur de 32 ans à prendre la parole jeudi soir sur Instagram afin de dénoncer les « fake news ».

Une dernière aventure loin du Barça pour Messi ?