Mercato - OM : Zubizarreta est en train de laisser filer un joli coup !

Publié le 12 avril 2020 à 3h15 par A.M.

Alors que plusieurs rumeurs font état d'un intérêt de l'Olympique de Marseille pour Mohammed Kudus, l'entourage du jeune ghanéen confirme être en contact avec de nombreux clubs européens... mais pas l'OM.

Compte tenu de ses problèmes financiers, l'Olympique de Marseille va devoir ruser sur le marché des transferts. Et cela passe par différentes possibilités. Soit en recrutant des joueurs libres, soit en explorant le marché des prêts, ou bien alors en dénichant à moindre coût les talents de demain. Et cette dernière option semble avoir été privilégiée par l'OM qui suivrait plusieurs jeunes joueurs à l'image Mohammed Kudus (19 ans) qui impressionne au sein du Championnat danois avec Nordsjaelland. Le jeune ghanéen est très suivi sur le marché, ce qui risque de faire grimper son prix. L'entourage de Kudus confirme d'ailleurs être en discussion avec plusieurs clubs européens. Toutefois, l'OM n'en fait visiblement pas partie.

Pas de contact avec Mohammed Kudus ?