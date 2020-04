Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Vers un échec pour ce coéquipier de Lautaro Martinez ?

Publié le 11 avril 2020 à 17h30 par La rédaction

Pisté par le FC Barcelone, Stefano Sensi devrait finalement rester à l’Inter Milan. Antonio Conte aurait effectivement décidé de s’attacher les services de façon permanente du milieu défensif, prêté par Sassuolo.

Arrivé à l’Inter Milan l’été dernier, Antonio Conte a replacé les Nerazzurri sur le droit chemin. L’entraîneur compte bien ramener un titre au club italien dans les prochaines années. Pour se faire, l’ancien tacticien de Chelsea aurait déjà tourné son regard vers le prochain mercato. Ainsi, Conte aurait décidé de lever la clause d’un des joueurs prêts à l’Inter cette saison, Stefano Sensi. Les dirigeants du FC Barcelone auraient aussi ce milieu dans le viseur. Mais aux dernières nouvelles, Sensi resterait en Italie...

Sensi vers un nouveau contrat à l’Inter Milan ?