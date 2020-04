Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une étonnante porte de sortie pour Luis Suarez !

Publié le 11 avril 2020 à 13h00 par La rédaction

Plus proche de la fin que du début de carrière, Luis Suarez pourrait retourner en Uruguay dès l’été prochain. C’est en tout cas la promesse d’un de ses anciens coéquipiers du National, club formateur de l'attaquant du FC Barcelone.

Entre les rumeurs qui lient Antoine Griezmann mais aussi Lionel Messi à un possible départ, un autre attaquant du FC Barcelone pourrait quitter le club catalan l’été prochain. Luis Suarez verra son contrat prendre fin en juin 2021 et aucune discussion pour une possible prolongation n’aurait débuté. « Des discussions pour une prolongation ? Non, rien du tout. » avait-il expliqué dans ne interview pour Mundo Deportivo . Hasard ou pas, l’attaquant uruguayen a reçu un appel du pied étonnant venant de son club formateur...

Suarez de retour en Uruguay ?