Real Madrid : Un invité surprise pour le prochain mercato !

Publié le 11 avril 2020 à 11h30 par La rédaction

Si les noms de Pogba, Mbappé ou Haaland circulent au Real Madrid, Zinedine Zidane pourrait dégainer une offre pour un joueur méconnu.

Le nom est moins bling-bling, et vous ne le connaissez peut-être pas, mais c’est un des plus grands espoirs du football espagnol. Alors que le Real Madrid cherche à attirer Paul Pogba, Erling Haaland ou encore Kylian Mbappé, Zinedine Zidane pourrait faire une recrue bien moins séduisante sur le papier. Et pourtant, il est destiné à être l’un des plus grands espoirs du football espagnol et mondial, et dispose déjà d’un sacré bagage au FC Valence : Ferran Torres.

Un régal sur le terrain