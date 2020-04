Foot - Mercato - FC Barcelone

Mercato - Barcelone : De gros regrets pour Antoine Griezmann ?

Publié le 11 avril 2020 à 12h30 par La rédaction

Moins d’un an après avoir signé au FC Barcelone, Antoine Griezmann vit une situation compliquée. Suffisamment pour lui faire regretter son arrivée en Catalogne ?

Qui aurait imaginé, l’été dernier, qu'Antoine Griezmann serait dans une telle situation aujourd’hui au FC Barcelone ? Personne. L’adaptation de l’international français chez les Blaugranas est loin d’être simple, lui qui a quitté l’Atlético de Madrid pour rejoindre le Barça cet été contre 120 millions d’euros. On l’imaginait former un trio de choc avec Luis Suarez et Lionel Messi. Et pourtant, maintenant, les trois joueurs ont beaucoup de mal à se trouver sur le terrain. De quoi lui faire regretter l’Atlético ?

Entre crise en interne, rumeur de départs et adaptation difficile