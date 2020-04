Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo fixé pour ce double coup ?

Publié le 11 avril 2020 à 12h15 par A.C.

Les dirigeants de la Lazio semblent avoir un plan clair pour Sergej Milinkovic-Savic et Adam Marusic, suivis de très près par le Paris Saint-Germain.

Le football est totalement à l’arrêt avec la crise sanitaire actuelle, mais cela n’empêche pas Leonardo de préparer le prochain mercato. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain serait en effet rentré en contact avec Mateja Kezman, agent de Sergej Milinkovic-Savic et d’Adam Marusic, deux joueurs de la Lazio. Aucune offre concrète n’aurait été formulée à l’heure actuelle, mais le PSG semble bel et bien travailler en coulisses, pour trouver un terrain d’entente avec les Romains. Il faudra pourtant se montrer très convaincant...

Leonardo devra débourser 115M€... minimum !