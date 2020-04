Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé déjà promis au Real Madrid ?

Publié le 11 avril 2020 à 10h45 par La rédaction

Rien ne semble pouvoir se mettre en travers de la signature de Kylian Mbappé au Real Madrid. Pas même les moyens ronflants du PSG.

Le PSG pourrait perdre gros sur le plan sportif. Actuellement en pleine négociation avec l’international français Kylian Mbappé pour une éventuelle prolongation de contrat de ce dernier, les choses pourraient ne pas se passer comme prévu côté parisien, puisque le Real Madrid est entré dans la course pour faire signer Mbappé. Quand on connaît les demandes de garanties de l’attaquant français pour signer son contrat au PSG, on se dit qu’il est plus proche que jamais du Real Madrid…

Des garanties qu’il ne trouvera pas ailleurs

En effet, Mbappé demanderait quelques garanties quant à son avenir sportif au PSG. L’international français souhaite jouer dans une équipe compétitive, surtout sur le plan européen après les derniers échecs parisiens en Ligue des Champions. En cas de départ de Neymar et de mercato moyen, difficile pour le PSG de le garder, lui qui souhaite encore continuer de progresser. Vient alors l’option Real Madrid. Elle pourrait être séduisante pour Mbappé, puisqu’il serait entraîné par une légende du football français, Zinedine Zidane ; jouerait dans une équipe habituée aux titres et aux finales de Coupe d’Europe et dans ce qui est considéré, à l’heure actuelle, comme le meilleur championnat du monde ; et aurait à ses côtés des joueurs comme Eden Hazard et Karim Benzema, ou encore des jeunes joueurs pleins d’avenir comme Vinicius Junior ou encore Rodrygo. De quoi lui permettre devenir Ballon d’Or très bientôt… ?