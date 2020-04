Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un deal gagnant-gagnant avec Pep Guardiola ?

Publié le 11 avril 2020 à 5h00 par T.M.

L’été pourrait être chargé au FC Barcelone. Et pour répondre aux besoins de Quique Setien, le club catalan pourrait notamment envisager une opération avec Pep Guardiola, entraîneur de Manchester City.

A quoi ressemblera le FC Barcelone la saison prochaine ? Alors qu’Antoine Griezmann pourrait faire ses valises, Neymar et/ou Lautaro Martinez pourraient venir épauler Luis Suarez et Lionel Messi. Néanmoins, dans les autres secteurs de jeu, le Barça voudrait aussi apporter des changements. Il serait notamment question d’un possible départ de Nelson Semedo. Un latéral droit devrait alors débarquer en Catalogne. Face à cette situation, les Blaugrana pourraient faire d’une pierre deux coups avec Manchester City.

Semedo contre Cancelo ?