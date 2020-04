Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Zubizarreta sur une pépite ghanéenne ? La réponse !

Publié le 11 avril 2020 à 12h00 par T.M.

Ces dernières heures, il a été question d’un intérêt de l’OM pour le talent ghanéen Mohammed Kudus. Toutefois, une mise au point a été effectuée pour le joueur Nordsjaelland.

En proie à des difficultés financières, l’OM se retrouve dans une position délicate sur le marché des transferts. Alors qu’il faut vendre pour renflouer les caisses, il faut aussi se renforcer... mais à moindre coût. De quoi donner des maux de tête à Andoni Zubizarreta, qui doit par conséquent tenter des paris et repérer de jeunes talents. Et le bonheur pourrait se trouver du Danemark avec Mohammed Kudus. Selon certains médias, l’OM serait ainsi sur le talent ghanéen de 19 ans, évoluant actuellement à Nordsjaelland. La réalité serait en revanche différente.

« Nous ne sommes pas en contact avec l'OM »