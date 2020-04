Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce joueur de Villas-Boas évoque son départ pour cet été !

Publié le 11 avril 2020 à 7h30 par D.M.

Alors qu’il n’a pas disputé le moindre match sous le maillot de l’OM cette saison, Grégory Sertic a évoqué son avenir, loin de Marseille.

Grégory Sertic ne devrait plus porter le maillot de l’OM la saison prochaine. Recruté en janvier 2017, le milieu de terrain ne rentre pas dans les plans d’André Villas-Boas. Prêté la saison dernière à Zurich, le joueur de 30 ans n’a pas disputé le moindre match avec l'OM cette saison et va quitter le club libre à la fin de la saison. Interrogé sur le prochain mercato, Grégory Sertic a indiqué qu’il souhaitait poursuivre sa carrière en Europe, même s'il pourrait être tenté par une aventure en MLS.

« Les envies, c’est de trouver un nouveau projet qui peut juste me faire retrouver ce plaisir de la compétition »