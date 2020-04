Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Jadon Sancho est attendu à…

Publié le 11 avril 2020 à 6h15 par Th.B.

Après Marcus Rashford, Juan Mata a évoqué une éventuelle arrivée de Jadon Sancho à Manchester United, alors que le PSG surveillerait l’évolution de la situation. Cependant, l’ailier du Borussia Dortmund penserait bien à United.

« J’espère qu’on pourra jouer ensemble, ce serait bien. Il joue sans appréhension, il est créatif et imaginatif, ce sont les choses dont vous avez besoin pour être (un joueur) de classe mondiale ». Voici le message que Marcus Rashford faisait passer lors d’un live Instagram organisé avec Bleacher Report au début du mois d’avril. L’attaquant de Manchester United ouvrait alors grand la porte des Red Devils pour son compatriote. International anglais et pépite du Borussia Dortmund, Jadon Sancho serait sur les tablettes des plus grands clubs européens dont le PSG. Cependant, Manchester United semblerait mener la danse et Sancho serait attendu à Old Trafford.

Mata « apprécie le style de jeu » de Sancho