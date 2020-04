Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'agent de Lautaro Martinez fait passer un message à Lionel Messi !

S'il assure qu'un transfert n'est pas à l'ordre du jour pour son protégé, l'agent de Lautaro Martinez a néanmoins confié que cela serait un honneur pour l'attaquant de l'Inter d'évoluer aux côtés de Lionel Messi.

Annoncé comme la priorité du FC Barcelone pour la succession de Luis Suarez, Lautaro Martinez n'est pas encore assuré de quitter l'Inter cet été selon son agent. « Nous lisons ce qui se dit, les rumeurs dans la presse, mais nous ne savons rien. Il est bien où il est. Si je disais que je savais quelque chose à ce sujet, je mentirais. (…) Nous n'avons pas parlé de transfert vers un autre club, ni du contrat avec l'Inter », a indiqué Beto Yaque à 975 FM Radio ce vendredi. Mais au cours de ce même entretien, l'agent de Lautaro Martinez n'a pas caché l'honneur que cela saurait pour son joueur d'évoluer dans la même équipe que Lionel Messi.

« Qui ne voudrait pas jouer avec Messi ? »