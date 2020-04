Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le clan Lautaro Martinez fait une énorme annonce sur son avenir !

Publié le 10 avril 2020 à 18h30 par B.C.

Alors que la plupart des cadors européens auraient un œil avisé sur Lautaro Martinez, l'agent de l'Argentin assure qu'il n'y a aucune avancée en vue d'un transfert cet été.

Le Real Madrid, le PSG, Manchester City... De nombreux mastodontes européens ont été annoncés intéressés par Lautaro Martinez, mais l'un d'eux serait en avance dans ce dossier. En effet, le FC Barcelone compterait sur l'attaquant de l'Inter Milan pour préparer la succession de Luis Suarez, et cet intérêt semble plaire au principal intéressé. Selon les récentes informations de Goal, Lautaro Martinez donnerait sa priorité au Barça. Mais à en croire Beto Yaque, son agent, un départ de Lautaro Martinez n'est pas d'actualité.

« Nous n'avons pas parlé de transfert vers un autre club, ni du contrat avec l'Inter »