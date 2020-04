Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un échange colossal pour relancer le dossier Lautaro Martinez ?

Publié le 10 avril 2020 à 23h30 par Th.B.

Pour la succession de Luis Suarez, le FC Barcelone penserait à Lautaro Martinez. Cependant, Manchester City pourrait proposer un échange que la direction de l’Inter serait dans l’incapacité de refuser…

En ces temps difficiles à cause de la crise sanitaire liée à la pandémie du Coronavirus, les compétitions sont à l’arrêt depuis la mi-mars pour la plupart des pays européens, hormis quelques exceptions. Ainsi, les clubs connaissent une crise économique puisque leurs revenus sont altérés. En ce sens, le marché des transferts devrait connaître des changements. Les grosses opérations pourraient ne pas avoir lieu, faute de ressources financières suffisantes et des échanges devraient être privilégiés. The Daily Telegraph a révélé ce vendredi qu’une opération entre le FC Barcelone et Manchester City pourrait se dessiner pour les transferts de Nelson Semedo et Joao Cancelo. Les Skyblues prépareraient un autre échange qui serait susceptible de chambouler les plans du Barça avec Lautaro Martinez.

Un échange Aguero - Lautaro Martinez à l’étude ?