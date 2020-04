Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un deal XXL avec Pep Guardiola en préparation ?

Publié le 10 avril 2020 à 14h30 par H.G.

Alors que Nelson Semedo pourrait être amené à quitter le FC Barcelone cet été, le club catalan songerait à l’échanger contre un indésirable de Pep Guardiola à Manchester City.

Il y a près d’un an, le FC Barcelone considérait Nelson Semedo comme un élément intransférable et avait alors recalé le PSG et l’Atlético de Madrid pour son latéral droit. Seulement voilà, la situation aurait radicalement évolué quelques mois plus tard. Le Portugais de 26 ans n’a pas été auteur de grandes performances cette saison avec le Barça, chose qui aurait conduit les Blaugrana à mettre en stand-by la prolongation avec revalorisation qui lui aurait été promise l’été dernier. Plus encore, le FC Barcelone serait désormais prêt à se séparer de Nelson Semedo l’été prochain afin de recruter un nouveau titulaire sur son côté droit. Et à en croire les dernières nouvelles venues d’Angleterre, la solution aux maux des Catalans pourrait se trouver du côté de Manchester City.

Vers un échange Semedo-Cancelo ?