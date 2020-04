Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Le vestiaire du Barça remonté contre Bartomeu ?

Publié le 10 avril 2020 à 9h30 par H.G.

Alors que Josep Maria Bartomeu a pris la décision d’écarter plusieurs membres de sa direction, les joueurs du FC Barcelone n’auraient que faire de son choix et semblerait avoir totalement lâché leur président.

À défaut d’assurer le spectacle sur le terrain ces dernières saisons, le FC Barcelone agite l’actualité avec ses coulisses. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette année est celle de toutes les polémiques chez les Blaugrana . Entre le clash entre Lionel Messi et Eric Abidal après le renvoi d’Ernesto Valverde, l’affaire I3 Ventures ou encore les négociations hasardeuses pour diminuer les salaires des joueurs pendant la crise du Covid-19, la saison 2019/2020 a connu de nombreux remous en interne. Le dernier épisode de la baisse temporaire des émoluments des joueurs a d’ailleurs défrayé la chronique en Espagne, des médias ayant annoncé que les membres de l’équipe première du FC Barcelone refusaient de diminuer leur rémunération. Finalement, un accord a été trouvé et Lionel Messi et consort, qui semblent avoir peu apprécié les critiques formulées à leur égard, ont partagé un communiqué commun sur leurs réseaux sociaux pointant du doigt le fait que la direction avait fait fuiter de fausses informations à leur sujet.

Les joueurs du Barça jugent Bartomeu comme responsable des polémiques !