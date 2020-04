Foot - Barcelone

Barcelone : Xavi évoque le rôle décisif de Ronaldinho avec Messi !

Publié le 4 avril 2020 à 22h24 par B.C.

Alors que Lionel Messi fait aujourd'hui le bonheur du FC Barcelone, Xavi a souligné l'importance de Ronaldinho dans l'évolution de l'attaquant argentin.