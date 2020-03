Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Cet inquiétant constat sur la situation de Griezmann !

Publié le 31 mars 2020 à 0h30 par D.M.

Ancien entraîneur d’Antoine Griezmann à la Real Sociedad, Martin Lasarte a indiqué que le Français n’était pas heureux au FC Barcelone.

Recruté lors du dernier mercato estival contre un chèque de 120M€, Antoine Griezmann connait une première année compliquée en Catalogne. Alors que sa relation avec Lionel Messi a fait énormément causer lors de son arrivée, l’attaquant a rencontré les plus grandes difficultés pour trouver sa place et a fait l’objet de nombreuses critiques. A tel point que le FC Barcelone ne serait pas contre un transfert d’Antoine Griezmann lors du prochain mercato afin de récupérer des liquidités. Selon OK Diario , les dirigeants catalans auraient même proposé au PSG de s’attacher les services de l’international français. Alors que l’avenir de Griezmann demeure incertain, son ancien entraîneur à la Real Sociedad a apporté son témoignage sur la situation du joueur au FC Barcelone.

« Je vois Griezmann triste »