Foot - Barcelone

Barcelone : Le message fort de Piqué face au coronavirus

Publié le 29 mars 2020 à 18h20 par La rédaction

Convié à participer à un événement parrainé par LaLiga pour récolter des fonds destinés à la lutte contre le coronavirus, Gerard Piqué s'est félicité de cet élan de solidarité.