Barcelone - Malaise : Antoine Griezmann n’y arrive plus au Barça…

Publié le 26 mars 2020 à 6h00 par Th.B.

Recruté l’été dernier en provenance de l’Atletico Madrid pour la coquette de 120M€, Antoine Griezmann ne fait plus l’unanimité au FC Barcelone où il ne serait que l’ombre de lui-même tant sur le plan sportif que personnel selon son ancien agent.

Avant que les compétitions soient mises à l’arrêt à cause de la pandémie du Coronavirus, Antoine Griezmann avait inscrit 14 buts, toutes compétitions confondues pour le FC Barcelone cette saison. Un bilan honorable donc pour le premier exercice du Français au Barça , après ses cinq saisons passées dans le groupe de Diego Simeone à l’Atletico Madrid, une philosophie de jeu bien différente de celle du tiki taka blaugrana. Griezmann a cependant réussi à tirer son épingle du jeu chez les Colchoneros , chose qu’il n’a pas réussi à faire depuis son arrivée en Catalogne.

« D'autres joueurs et amis lui ont dit que son jeu s'adapterait très bien à celui du Barça, mais… »