Barcelone - Polémique : Coronavirus, salaires… Bartomeu répond à Lionel Messi !

Publié le 30 mars 2020 à 21h30 par Th.B.

Alors que Lionel Messi a pointé du doigt la direction du FC Barcelone concernant la gestion de la question des salaires en interne dans un communiqué ce lundi, Josep Maria Bartomeu a livré sa version des faits lors d’un entretien avec SPORT.

« Notre volonté a toujours été d'appliquer une baisse des salaires que nous percevons, parce que nous comprenons parfaitement qu'il s'agit d'une situation exceptionnelle et nous avons TOUJOURS été les premiers à avoir aidé le club quand on nous l'a demandé. Parfois, nous l'avons même fait de notre propre initiative quand nous estimions que c'était nécessaire et important. En conséquence, nous sommes surpris qu'à l'intérieur même du club, certains essaient de braquer les projecteurs sur nous et essaient de nous mettre la pression afin que nous fassions une chose que nous avons toujours eu l'intention de faire » . Voici une partie du message que Lionel Messi faisait passer aux socios concernant sa situation délicate face à cette crise sanitaire liée au Coronavirus dans un communiqué ce lundi. Dans la presse ces derniers jours, il était dit que la direction du Barça faisait le forcing auprès des joueurs pour qu’ils renoncent à 70% de leurs salaires afin de soutenir le club dans cette situation financière exceptionnelle. Le capitaine du Barça a donc voulu rétablir la vérité. Et la position du vestiaire et de Messi a été confirmée par Josep Maria Bartomeu, qui a également donné sa version des faits concernant le communiqué de son capitaine.

« Cette proposition est venue des capitaines »