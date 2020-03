Foot - Barcelone

Coronavirus : Messi et Ronaldo sortent le chéquier !

Publié le 25 mars 2020 à 21h30 par La rédaction

Pour soutenir la lutte contre le Coronavirus, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont tour à tour fait des dons très importants. Des stars au grand cœur.

Les stars du monde du football sont nombreuses à donner pour la lutte contre le Coronavirus. En pleine crise sanitaire, le monde du football est totalement à l’arrêt, et plusieurs joueurs, entraîneurs ou clubs donnent beaucoup, beaucoup d’argent ou de moyens pour lutter contre le virus.

Des dons aux hôpitaux pour CR7 et Messi