Mercato - PSG : Cet appel du pied lancé à Jadon Sancho !

Publié le 10 avril 2020 à 23h15 par B.C.

Principal concurrent du PSG dans le dossier Jadon Sancho, Manchester United aurait les faveurs de l'international anglais, et ce dernier semble déjà attendu au sein du club anglais à en croire la dernière sortie de Juan Mata.

À 20 ans, Jadon Sancho se retrouve dans le collimateur des plus grandes écuries européennes. Alors que l'avenir de Neymar et Kylian Mbappé est aujourd'hui incertain, Leonardo ciblerait l'international anglais du Borussia Dortmund pour oublier l'une des deux stars, mais le directeur sportif du PSG n'est pas le seul dans ce dossier. Le Real Madrid, le FC Barcelone, Liverpool ou encore Manchester United ont été cités ces derniers mois parmi les prétendants pour l'ailier. Et entre tous ces cadors, Jadon Sancho aurait une préférence pour les Red Devils. D'ailleurs, on reconnaît au sein du club anglais les qualités du joueur.

« Nous savons tous que c'est un grand joueur »