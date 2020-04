Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Zubizarreta pourrait récupérer un chèque tombé du ciel !

Publié le 10 avril 2020 à 22h45 par B.C.

Grâce à sa belle saison au FC Séville, Lucas Ocampos susciterait quelques convoitises en vue du prochain mercato, et cela pourrait faire les affaires de l'OM. Explications.

L'été dernier, l'Olympique de Marseille a été contraint de se séparer de plusieurs éléments afin de renflouer ses caisses. Ainsi, Lucas Ocampos a notamment rejoint le FC Séville pour 15M€, et les Andalous se frottent les mains depuis d'avoir réalisé une telle opération. En effet, la cote de l'Argentin ne cesse de grimper et ses bonnes prestations en Liga ne sont pas passées inaperçues en Europe. Et cela pourrait arranger l'OM...

Et si l'OM récupérer une partie des 70M€ pour Ocampos ?