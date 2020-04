Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : L'annonce fracassante de ce crack de Puel sur son avenir !

Publié le 11 avril 2020 à 1h45 par B.C.

Alors qu'il serait courtisé par plusieurs écuries, Wesley Fofana a indiqué ce vendredi qu'il n'envisageait pas un départ de l'ASSE.

Dans cette saison cauchemardesque, Wesley Fofana est l'une des seules satisfactions de l'AS Saint-Étienne. À 19 ans, le jeune défenseur s'est imposé comme un titulaire aux yeux de Claude Puel et est apparu à 23 reprises sous le maillot vert. Alors que son contrat prendra fin en 2021, Wesley Fofana serait actuellement en discussion pour évoquer une prolongation, mais en attendant, les courtisans se multiplieraient pour le natif de Marseille. De son côté, Claude Puel a interpellé l'espoir de l'ASSE avant la crise du coronavirus pour lui indiquer qu'il espérerait le voir signer un nouveau bail avec son club formateur, et Wesley Fofana a répondu à son entraîneur ce vendredi.

« Je suis Stéphanois et je compte bien le rester »