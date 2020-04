Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Onana se voit conseiller de prendre la succession de Navas !

Publié le 11 avril 2020 à 1h15 par B.C.

Dans le viseur du PSG, André Onana ferait bien de rejoindre la capitale française selon un ancien portier marocain.

Malgré l'arrivée de Keylor Navas au PSG l'été dernier, Leonardo envisagerait toujours de mettre la main sur un portier plus jeune dans les prochains mois. En Italie, on assure que l'Italo-brésilien souhaiterait récupérer Gianluigi Donnarumma, mais un autre portier aurait également ses faveurs : André Onana. Sous contrat jusqu'en 2022 avec l'Ajax, le Camerounais a déjà été approché par le PSG par le passé et pourrait se décider à quitter son club lors du prochain mercato. Au moment d'évoquer son avenir, Khalid Sinouh, ancien portier marocain désormais agent, estime que le PSG est la meilleure option pour l'avenir d'Onana.

« Le PSG est un bon club pour Onana »