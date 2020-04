Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ces révélations sur les intentions de Martin Odegaard !

Publié le 11 avril 2020 à 0h30 par Th.B.

Alors que le Real Madrid estimerait que Martin Odegaard devrait effectuer son grand retour cet été bien que son prêt avec la Real Sociedad n’expire qu’à la fin de la saison prochaine, le Norvégien pourrait faire faux bond à la direction merengue.

Lors de ses 23 apparitions en Liga cette saison avec la Real Sociedad, Martin Odegaard (21 ans) a inscrit 4 buts pour 5 passes décisives. En Coupe du roi, et ce en l’espace de 4 rencontres, le meneur de jeu du club basque a trouvé le chemin des filets à trois reprises. Les performances du Norvégien ne laisseraient pas le Real Madrid insensible. Prêté pour deux saisons l’été dernier à la Real Sociedad, le club merengue serait confiant quant au fait qu’Odegaard accepterait de couper court à son prêt à la Real Sociedad pour vivre son rêve en évoluant au Real Madrid. Cependant, le Norvégien se sentirait bien au sein du club basque selon les propos qu’il aurait tenu à son ancien entraîneur. De quoi repousser les avances du Real Madrid ?

« Nous nous sommes parlés cette semaine et il m'a dit qu'il était très heureux à la Real Sociedad »