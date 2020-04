Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un échec en prévision pour Raiola dans le dossier Aréola ?

Publié le 12 avril 2020 à 5h45 par Th.B.

Prêté sans option d’achat au Real Madrid par le PSG, Alphonse Aréola aurait demandé à Mino Raiola de discuter avec les dirigeants merengue pour rallonger son expérience madrilène. Il semblerait que l’agent ait échoué. Explications.

Alphonse Aréola n’étant pas un titulaire indiscutable au PSG la saison passée, le gardien français a plié bagage afin de rejoindre le Real Madrid sous la forme d’un prêt. Bien qu’il dispose du rôle de remplaçant de Thibaut Courtois à la Casa Blanca , Aréola apprécierait son statut à Madrid et aurait d’ailleurs demandé à son agent Mino Raiola d’inciter le Real Madrid à faire le nécessaire pour le conserver outre sa période de prêt qui expirera en juin et dans lequel ne figure aucune option d’achat. C’est du moins l’information qu’ABC divulguait la semaine dernière. Mino Raiola ne semblerait pas être parvenu à ses fins.

Aréola, pas dans les plans du Real Madrid