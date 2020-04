Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme casse-tête pour Leonardo ?

Publié le 12 avril 2020 à 5h00 par T.M.

Le mercato estival approche à grands pas et du côté du PSG, Leonardo verrait un grand chantier se profiler devant lui.

Avec la situation actuelle liée au coronavirus, difficile d’y voir clair pour la saison prochaine. Néanmoins, Leonardo travaillerait tout de même pour préparer l’été du PSG. L’avenir de Thomas Tuchel serait l’un des gros dossiers la capitale, mais il y en aurait d’autres comme la succession de Thiago Silva. Mais un gros problème du PSG pourrait revenir dans la lumière, celui des gardiens. Si l’arrivée de Keylor Navas semblait avoir régler les questions autour ce poste, cela pourrait finalement loin d’être le cas.

Quels gardiens pour le PSG ?

Actuellement, le PSG peut compter sur Keylor Navas et Sergio Rico. Toutefois, cet été, Leonardo devra prendre une décision pour l’Espagnol, qui est actuellement prêté par le FC Séville. Pour ce qui est du Costaricain, il ne représenterait pas l’avenir, ce qui donnera l’envie à Leonardo de recruter un nouveau gardien à l’instar de Gianluigi Donnarumma. Cela pourrait donc bouger, d’autant plus qu’il faudra compter sur le retour d’Alphonse Areola, actuellement prêté au Real Madrid. Selon ABC, le Français ne devrait pas rester chez les Merengue et va donc faire son retour au PSG. Mais pour quel rôle ?