Mercato - PSG : Leonardo tente de boucler une opération colossale à 130M€ !

Publié le 12 avril 2020 à 3h30 par A.M.

En quête de renforts dans l'entrejeu et au poste de latéral, Leonardo ambitionne de se pencher sur les deux joueurs de la Lazio Rome, Sergej Milinkovic-Savic et Adam Marusic. Un double coup qui pourrait bien s'évaluer à 130M€.

Cet été, Leonardo cherchera à renforcer différents secteurs de jeu. D'abord, le directeur sportif tentera de compenser la perte des joueurs en fin de contrat comme c'est le cas de Thomas Meunier. D'autant plus que Colin Dagba est le seul autre latéral droit de formation au sein de l'effectif du PSG, ce qui pousse Leonardo à dénicher un titulaire à ce poste. Mais le dirigeant brésilien souhaitera également densifier l'entrejeu du club de la capitale avec un joueur capable d'assurer les phases de transition. Et dans cette optique, le PSG se tourne vers la Lazio Rome.

Un package Marusic/Milinkovic-Savic à 130M€ ?